Salerno. Inaugurato il parcheggio di piazza della Libertà, De Luca: "Una grandissima opera"

"Abbiamo aperto oggi il nuovo parcheggio di Piazza della Libertà, a Salerno. È una grandissima opera che dal punto di vista funzionale cambia ancora una volta le prospettive di sviluppo della città". Così su Facebook il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine dell'inaugurazione della struttura alla quale ha presenziato. "Risolviamo il problema storico del parcheggio, con oltre 700 posti auto, nel centro urbano - spiega il governatore -. Diamo un'alternativa importante a quanti verranno in visita, soprattutto in questo periodo in occasione della Luci d'Artista, per le quali, come sappiamo, è un anno di transizione. Rendiamo sempre di più SALERNO una città europea, con servizi e infrastrutture moderne, a misura delle persone" chiosa De Luca.