Covid: sono 10287 i positivi in Campania, scende numero decessi, stabile tasso contagio

Sono 10287 i positivi al Covid del giorno (7766 positivi all'antigenico e 2521 al test molecolare) sui 79994 test effettuati per una percentuale di contagio pari al 12,85%, in leggera discesa rispetto al 13,28% registrato ieri. Sono 17 le vittime registrate nelle ultime 48 ore, cui si aggiungono 14 deceduti in precedenza ma registrati solo ieri. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 812 a fronte di 90 occupati. I posti letto di degenza disponibili ammontano a 3.160, 1345 quelli occupati.