Covid: Sebastiani (Cnr), incidenza in stasi in 16 province

L'incidenza dei casi positivi al virus SarsCoV2 e' in una fase di stasi in 16 province, inoltre i valori piu' bassi si osservano soprattutto nelle regioni settentrionali, si rileva un "forte aumento" nella provincia di Cosenza, con un incremento settimanale del 90%: lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Le province nelle quali l'epidemia e' in fase di stasi sono Catanzaro, Rieti, Genova, La Spezia, Cremona, Sondrio, Varese, Verbano Cusio Ossola, Agrigento, Enna, Messina, Palermo, Trapani, Arezzo, Massa Carrara, Siena. Dopo il recente rilevante aumento nelle province sarde, eccetto Nuoro, a cui sta seguendo una diminuzione, negli ultimi tre giorni un aumento analogo si sta verificando anche a Cosenza. Sebastiani rileva inoltre che tra le ultime 20 province per incidenza, 8 sono lombarde, 5 piemontesi, Aosta, tre dell'Emilia Romagna, una della Toscana, mentre solo due sono al Sud, entrambe in Calabria. Ecco di seguito i valori dell'incidenza dei casi di Covid-19 (positivi negli ultimi sette giorni per 100.000 abitanti) nelle province italiane: Oltre mille: Oristano (1.166), Reggio Calabria (1.022); Da 500 a mille: Messina (903), Siracusa (879), Lecce (858), Fermo (835), Vibo Valentia (801), Teramo (796), Rieti (765), Ragusa (727), Bolzano (723), Ascoli Piceno (700), Enna (677), Macerata (674), Matera (669), Palermo (666), L'Aquila (645), Siena (644), Arezzo e Agrigento (639), Ancona (632), Crotone (627), Foggia (626), Caltanissetta (621), Venezia (616), Lucca (612), Potenza (607), Grosseto (605), Campobasso (595), Padova (594),Chieti (591), Latina (590), Terni (582), Perugia (578), Sud Sardegna (577), Roma (576), Trapani (565), Livorno (561), Frosinone e Pescara (557), Cagliari (525), Rovigo (523), Brindisi (520), Caserta (518), Sassari e Vicenza (516), Catania (514), Salerno (512), Belluno (511), Bari (510), Massa Carrara (509), Genova e Taranto (508), Verona (504); Meno di 500: Viterbo (498), La Spezia (494), Isernia (488), Benevento (480), Treviso (475), Barletta-Andria-Trani (466), Ravenna (447), Trieste e Avellino (441), Pesaro-Urbino e Ferrara (434), Rimini e Savona (430), Pistoia (427), Napoli (425), Pisa (424), Bologna (423), Mantova (417), Trento (408), Verbano-Cusio-Ossola (398), Cremona (388), Pordenone (385), Forli'-Cesena (382), Reggio Emilia (373), Imperia (369), Firenze (367), Alessandria (364), Gorizia (363), Torino e Udine (351), Varese (341), Pavia (325), Nuoro (324), Asti e Brescia (317), Biella (315), Parma ( 313), Modena (312), Milano (308), Monza e della Brianza (307), Prato (304), Como (299), Sondrio (291), Vercelli (275), Catanzaro e Lodi (272), Lecco (239), Novara (233), Piacenza (221), Cuneo (212), Cosenza (209), Bergamo (203), Aosta (182).