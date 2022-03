Covid. Vaccino, De Luca: "La quarta dose dev'essere introdotta"

"La quarta dose dev'essere introdotta". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, interpellato sulla necessità di una quarta dose anche per chi non è paziente fragile a margine della presentazione della nave "Leonardo Da Vinci", costruita per l'installazione dei sistemi sottomarini Prysmian, questa mattina a Pozzuoli. Secondo De Luca "sarà probabile l'introduzione anche della quarta dose" a partire da da chi "come me" ha fatto la terza dose "già 4 mesi fa e già cominciano ad avere qualche problema". (Zca/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 23-MAR-22 12:24 NNNN