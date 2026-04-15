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Cronaca

Rigenerazione urbana a Cava de' Tirreni: al via la rinascita dell’area ex Di Mauro tra innovazione, servizi e nuovi spazi pubblici

15 Aprile 2026 Author :  
Rigenerazione urbana a Cava de' Tirreni: al via la rinascita dell’area ex Di Mauro tra innovazione, servizi e nuovi spazi pubblici

Con l’inizio dei lavori di riqualificazione della ex Di Mauro è cominciata la completa rigenerazione urbana dell’intera area che si estende tra via Vittorio Veneto e via XXV Luglio, che comprende anche l’ex area industriale delle Officine Candeloro e Paolillo, fino all’ex Cofima, dove nascerà il nuovo stabilimento della Cartiera Ariete.
“Se ciò è stato possibile – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – non è certo per caso, ma frutto di una costruttiva sinergia tra il Comune e importanti imprenditori privati. Una vera e propria rinascita della città, come non accadeva da decenni, frutto della capacità di dialogo che in questi anni è stata instaurata con i privati, grazie anche al grande lavoro svolto a cominciare dalla redazione del nuovo PUC (Piano Urbanistico Comunale) che ha ridisegnato gli strumenti urbanistici, consentendo nuove potenzialità di investimenti nel nostro territorio. Se a ciò aggiungiamo piazza San Francesco, il Parco Sassoli sull’ex trincerone, i parchi e le tante altre opere siamo di fronte ad una rigenerazione urbana straordinaria”.
La storica Arti Grafiche cavese, dismessa nel 2005 dopo oltre cento anni di attività è un’area di circa 15 mila mq, acquistata dal Gruppo Md Spa, e sarà trasformata in un centro polifunzionale con attività commerciali, servizi per il turismo, la cultura e l’imprenditoria, con ampi spazi aperti a disposizione dei cittadini. L’ex complesso industriale Candeloro e Paolillo, invece, è in fase di avanzata realizzazione il progetto del nuovo Veneto Parking, con garage interrati e spazi aperti pubblici in superficie.

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