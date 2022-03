Campania. Gdf in societa' in house Regione, acquisiti documenti: più soldi al Verdi che al San Carlo

Atti e documenti sono stati acquisiti dalla Guardia di Finanza negli uffici della Scabec, della Regione Campania cui e' deputata la promozione del patrimonio culturale del territorio, nell'ambito di una inchiesta che, al momento, e' solo conoscitiva, senza indagati e ipotesi di reato. Obiettivo di questo controllo preliminare, i contratti di consulenza esterni e le possibili motivazioni di un passivo da due milioni nel bilancio. I dossier prelevati dalle fiamme gialle riguardano il periodo 2010-2016, antecedente alla trasformazione della Scabec in societa' in house della Regione di recente finita al centro di polemiche per il licenziamento di 16 dipendenti. La verifiche degli inquirenti riguarderebbero i rapporti con la Fondazione Donnaregina costituita, sempre dalla Regione, nel 2004, cui fanno capo musei come il Madre. C'e' poi il capitolo che riguarda i finanziamenti e in particolare quelli al Teatro Verdi di Salerno, cui sono stati erogati 3,8 milioni di euro, mentre al prestigioso San Carlo di Napoli, il piu' antico lirico al mondo, appena 2 milioni. Nelle prossime settimane i militari depositeranno in Procura un'informativa; l'inchiesta e' coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Ferrigno, a capo della sezione che si occupa dei reati contro la publica amministrazione. Siamo dunque ancora nella fase iniziale delle indagini, che richiederanno approfondimenti.