Nocera Inferiore. Servizi straordinari di controllo del territorio in città: eicottero e volanti sui quartieri sensibili

Nell’ultima settimana, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, così come preordinati dal Questore di Salerno dr. Giancarlo CONTICCHIO, ha disposto ed effettuato straordinari e capillari servizi di controllo del territorio, volti a incrementare sul territorio comunale, un’efficace azione di prevenzione e di contrasto alle fenomenologie delittuose relative alla commissione di reati contro il patrimonio, garantendo la incisiva e reale percezione di sicurezza della collettività.

Nell’arco dei servizi, realizzati con l’impiego di equipaggi del Commissariato P.S. di Nocera Inferiore, della Squadra Mobile, della Sezione Polizia Stradale Salerno e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, con il concorso di una unità della Squadra Cinofili di Napoli e di un elicottero del 6° Reparto Volo di Napoli, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

Persone controllate nr. 364

- di cui con pregiudizi penali nr. 72

Veicoli Controllati nr. 204

Esercizi pubblici controllati nr. 3

Sequestri effettuati nr. 3

Perquisizioni nr. 6 (ex art. 103 del D.P.R. 309/90)

Controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari nr. 4

Controlli a persone sottoposte a misure di prevenzione/sicurezza nr. 12

Posti di controllo eseguiti nr.27

Contravvenzioni elevate al C.D.S. nr. 25

Persone denunciate nr. 2 (resisi responsabili del reato ex art. 110 e 443 c.p.)

Contestazioni amministrative nr. 2 (ex art. 75 del D.P.R. 309/90)