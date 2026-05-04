Il filtro dell'olio che salva il motore quando il caldo estivo fa sul serio

Molti automobilisti cambiano l'olio in primavera e pensano di aver fatto il necessario. Ma con le temperature che in estate superano i 35–40 °C, ogni viaggio diventa un test di resistenza per il motore e un filtro dell'olio trascurato può fare la differenza tra un motore sano e un guasto costoso.

I numeri lo confermano: secondo il RAC Breakdown Factsheet, il rapporto annuale del Royal Automobile Club britannico, nei mesi estivi i problemi legati al sistema di raffreddamento e alla lubrificazione crescono tra il 15 e il 25% rispetto alla media annuale, con picchi intorno al 20% durante le ondate di calore sopra i 30 °C. Dati del mercato britannico, ma che riflettono una dinamica tecnica universale: il caldo accelera i guasti, indipendentemente dalla latitudine.

Il processo è circolare e silenzioso: il calore estivo degrada l'olio, l'olio sporco sovraccarica il filtro, il filtro saturo perde efficacia e il motore si ritrova esposto al surriscaldamento senza protezione. Come mostra l'infografica, non si tratta di un guasto improvviso: è una catena di cause ed effetti che si può spezzare con un intervento semplice.

Perché il caldo estivo mette a rischio il filtro dell'olio

Il filtro dell'olio ha un compito preciso: eliminare dal lubrificante le impurità che si accumulano durante il funzionamento particelle metalliche, fuliggine, residui di combustione. Come spiegano gli esperti di AUTODOC, «la funzione del filtro dell'olio è trattenere ogni impurità presente nel lubrificante, evitando che contaminanti arrivino al motore, si accumulino e danneggino le parti in movimento».

In estate questa funzione diventa ancora più critica. L'olio degradato dal calore trasporta più impurità e perde viscosità cioè la capacità di formare uno strato protettivo tra le parti metalliche. Un aspetto spesso sottovalutato è che l'olio pulito non serve solo a ridurre l'attrito: preleva anche calore dalle superfici dei componenti che si scaldano durante il funzionamento. Quando il filtro è saturo, questa funzione di raffreddamento interno viene compromessa. In pratica: un filtro sporco equivale a un motore che si scalda di più, proprio quando fuori fa già caldo.

Segnali che non vanno ignorati

La regola generale prevede la sostituzione del filtro ad ogni cambio dell'olio. In estate, però, conviene anticipare l'intervento specialmente con molti chilometri percorsi su strada, frequenti soste in coda o veicoli con motori di una certa età. I segnali da non ignorare: la spia dell'olio che si accende, una pressione irregolare o un aumento insolito della temperatura del motore. Chi preferisce non fare da sé può verificare lo stato del filtro durante un controllo pre-estivo completo presso un tecnico di fiducia.

Come orientarsi tra i brand sul mercato italiano

Sul mercato italiano si trovano prodotti di qualità molto variabile. Chi vuole confrontare modelli e prezzi per il proprio veicolo può orientarsi su piattaforme come presso AUTOPARTI, dove è possibile filtrare per compatibilità e mettere a confronto le principali marche.

Tra quelle più diffuse: Bosch garantisce materiali filtranti ad alta densità e resistenza alle temperature estreme una scelta solida per la maggior parte dei veicoli europei. RIDEX è apprezzato per il rapporto qualità-prezzo e la conformità alle specifiche OEM, ideale per chi esegue la manutenzione in autonomia. Mann-Filter è il punto di riferimento per i veicoli tedeschi, con materiali tecnici di livello superiore. Mahle, infine, copre una gamma molto ampia di modelli con valvole di bypass ben calibrate che proteggono il motore anche quando il filtro è al limite.

Un controllo che vale più di una riparazione

Prima dei mesi più caldi, vale la pena verificare lo stato del filtro insieme al livello e alla qualità dell'olio. Se il lubrificante appare scuro e denso, o se sono trascorsi più chilometri del previsto dall'ultimo cambio, è il momento di intervenire. Un filtro nuovo costa pochi euro. Un motore danneggiato dal surriscaldamento, molto di più.

Fonti: RAC Breakdown Factsheet (Royal Automobile Club, UK) per le statistiche sui guasti estivi, sul blog tecnico AUTODOC Italia per il funzionamento e la scelta del filtro dell'olio, e su conoscenze consolidate del settore automobilistico relative ai principali brand di ricambistica (Bosch, RIDEX, Mann-Filter, Mahle).

FAQ

Ogni quanto va cambiato il filtro dell'olio in estate? In condizioni normali il filtro si sostituisce ad ogni cambio dell'olio, ma in estate soprattutto con percorrenze elevate o traffico intenso molti tecnici consigliano di anticipare l'intervento senza aspettare la scadenza chilometrica prevista.

Un filtro dell'olio sporco può causare il surriscaldamento del motore? Sì. Un filtro saturo riduce l'efficienza di circolazione del lubrificante, che in estate svolge anche una funzione di raffreddamento interno compromettere questa funzione significa esporre il motore a temperature più elevate del normale.