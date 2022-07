Odissea per i pazienti dializzati positivi al Covid dell’Asl Salerno: da Sapri e Polla devono arrivare a Scafati

Odissea per i pazienti dializzati positivi al Covid dell’Asl Salerno, costretti a percorrere centinaia di chilometri per essere curati

Dializzati positivi che da Polla e Sapri devono arrivare all'ospedale Scarlato di Scafati: questo è il viaggio assurdo che devono affrontare i pazienti, a volte anche ultranovantenni della Provincia di Salerno.

In provincia di Salerno è previsto un solo centro dialisi per i Covid pos, in ospedale a Scafati.

Purtroppo però i pazienti che si stanno positivizzando sono ben oltre la capienza della dialisi dell’ospedale di Scafati, dove sono ricoverati, oltre ai dializzati, anche i cronici asintomatici Covid positivi della provincia.

Si assiste, quindi, a viaggi sotto il sole di pazienti che devono percorrere tutta la Provincia di Salerno, da un estremità della provincia all’altra (da Sapri e Polla fino a Scafati). Tra i vari pazienti anche 93enni che sotto questo sole rovente devono affrontare il viaggio in andata e ritorno tra le 2 estremità. E se tra un pò ci saranno anche problemi di traffico, dovuto agli spostamenti dei turisti e dei bagnanti, i tempi saliranno.

In altre Asl della Campania (Asl Na3 e Avellino) ogni centro dialisi si è organizzato a modo proprio per questi pazienti. Nell’Asl Salerno, invece, manca una direttiva, una circolare in cui si dica come affrontare il problema attuale. La dialisi di Scafati è al collasso come numeri di pazienti che può acquisire.

La cosa particolare è che un paziente passa davanti ad ospedali con dialisi (da Polla ad esempio oltre all’ospedale di Polla c’è Eboli – Battipaglia, Mercato San Severino – Salerno – Nocera) e, inoltre, ci sono vari centri privati che con una piccola direttiva (come quelle fatte da altre Asl campane) sarebbero pronti a dare il loro contributo.