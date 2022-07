Eav, Nappi (Lega): trasporto regionale al collasso ma c’è il treno esclusivo per accompagnare i ‘privilegiati’ a una festa

“E adesso le abbiamo viste veramente tutte. Mentre il trasporto regionale è al collasso con la cancellazione sistematica di corse, i pesanti disservizi e i ritardi biblici quotidiani con i quali i comuni mortali devono fare i conti, il management di Eav si permette anche il lusso di riservare due treni e il necessario personale, sottraendoli al servizio pubblico. Come si evince da una circolare di movimento dell’azienda, un gruppo di ‘privilegiati’ prima è stato accompagnato al Fusaro, per partecipare a una festa privata, poi riportato alla fermata di Corso Vittorio Emanuele. Ci troviamo davanti a qualcosa di inaudito, rispetto alla quale presenterò apposita interrogazione, perché si chiariscano tutte le modalità di questa operazione dai forti contorni ‘clientelari’, e che alla luce di quanto finora emerso, rappresenta l’ennesimo sonoro schiaffo a quegli utenti che evidentemente De Luca e il suo ‘protetto’ De Gregorio - che invitiamo nuovamente a dimettersi -, considerano di serie B”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale.