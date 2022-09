Crescent: ricorsi inammissibili, si chiude vicenda De Luca

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (presidente Ramacci) ha dichiarato inammissibili sia il ricorso presentato dalla Procura Generale di SALERNO che i ricorsi presentati dalle parti civili, confermando così la sentenza emessa dalla Corte di Appello di SALERNO, che aveva riconosciuto la piena legittimità dell'operato dell'allora sindaco Vincenzo De Luca, oggi presidente della Giunta Regionale della Campania, e di tutti gli altri, politici e tecnici, a vario titolo coinvolti nella vicenda relativa al complesso immobiliare "Crescent" e alla riqualificazione dell'area urbanistica circostante. I motivi di ricorso della Procura Generale di SALERNO consistevano essenzialmente nell'esistenza di un interesse concreto ad impugnare la sentenza di assoluzione della Corte d'Appello, nonostante la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei reati e nonostante i giudici di secondo grado avessero già escluso l'esistenza di detto interesse; inoltre, era stata richiesta la confisca del Crescent sul presupposto di una lottizzazione abusiva, tuttavia anch'essa esclusa già dal Tribunale. Vicenda su cui nel frattempo era sopravvenuta la prescrizione, il che rendeva impossibile di fatto accertare l'illiceità delle condotte. "Con la sentenza della Cassazione - ha dichiarato il legale del governatore Vincenzo De Luca, prof. Andrea R. Castaldo - si chiude definitivamente una vicenda durata quasi dieci anni, durante i quali è stato minuziosamente scandagliato ogni aspetto della vicenda Crescent. La piena legittimità dell'operato dei pubblici amministratori, nello specifico dell'allora sindaco De Luca e della Giunta, era stata già riconosciuta in Tribunale all'esito di una lunga e approfondita istruttoria e confermata dalla Corte d'Appello salernitana con l'assoluzione di tutti gli imputati. La pubblica accusa ha insistito nell'impugnare le decisioni dei giudici, nonostante la chiara assenza di vizi o difetti della motivazione. I pubblici ministeri avevano chiesto anche la confisca del Crescent, una misura che avrebbe comportato un danno incalcolabile alle casse dell'ente pubblico e ai proprietari degli immobili, richiesta per la verità eccessiva e tecnicamente infondata, alla luce delle sentenze. Leggeremo con calma le motivazioni della Corte Suprema, ma già il dispositivo, che addirittura ha dichiarato inammissibili e non rigettato i ricorsi, la dice lunga sulla erroneità dell'impostazione accusatoria e sulla temerarietà di certe scelte processuali. Di contro, vanno sottolineati la competenza, il rigore e la serenità con la quale i giudici salernitani di primo e secondo grado hanno trattato un processo difficile, refrattari a qualsiasi condizionamento di natura mediatica o dell'opinione pubblica". I giudici della Suprema Corte sono stati chiamati oggi a esprimersi sulla sentenza di assoluzione e prescrizione nei confronti dei venti imputati, tra i quali anche l'attuale governatore Vincenzo De Luca.