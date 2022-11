Maltempo in Campania. Frana a Casamicciola sull'isola di Ischia, auto finiscono in mare: sale il numero dei dispersi

Maltempo di abbatte su Ischia.Questa mattina, intorno alle 5, a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia, si è originata una frana dalla parte alta di via Celario che ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare.

Un uomo, portato via dal fango, è stato recuperato e salvato dai soccorritori. Sul posto Carabinieri, Protezione civile e Vigili del fuoco.

Segnalati anche colate di fango, allagamenti e strade trasformate letteralmente in fiumi in piena. I sindaci di Ischia Porto, Forio, Lacco Ameno e Procida hanno disposto la chiusura di tutte le scuole.

Le autorità hanno chiuso il porto cittadino, con diverse navi dirottate. I danni segnalati sono già ingenti.

Famiglia dispersa

E’ dispersa un’intera famiglia composta dai due genitori e un neonato. La loro abitazione è distrutta dal fango. Anche un 25enne è stato travolto dal fango e non è stato ancora trovato dai Vigili del Fuoco.

Sale il numero dei dispersi almeno 50 sfollati

I carabinieri confermano che sono almeno tre le case travolte dal fango e che quindi il numero dei dispersi potrebbe aumentare. Alcune persone sono rimaste bloccate all’interno dell’Hotel Terme Manzi di Casamicciola, senza corrente elettrica. “Cari concittadini a causa delle avverse condizioni meteo e dei pesanti danni che si sono già verificati nel comune di Casamicciola Terme vi chiedo di rimanere nelle vostre abitazioni e di non mettervi in movimento. Vi comunicherò in seguito l’evolversi della situazione. Grazie per la responsabile collaborazione”. Così il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, su Facebook. La circolazione stradale di quasi tutta Casamicciola è completamente bloccata: le zone di Piazza Maio, via Celario, piazza Bagni sono isolate ed invase dal fango e dai detriti.

Come accadde nel 2009 quando la zona fu colpita da un alluvione, detriti e melma si sono riversati verso il mare e hanno travolto tutto fino a piazzale Anna De Felice, così chiamato in memoria della ragazza che 13 anni fu travolta dal fango e perse la vita proprio in quella zona.