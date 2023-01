Animali vaganti nei pressi dello svincolo di Baronissi, riunito comitato ordine e sicurezza pubblica

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per esaminare la problematica della presenza di animali vaganti nei pressi dello svincolo di Baronissi dell’”Autostrada del Mediterraneo” A2. All’incontro hanno preso parte, oltre ai vertici delle forze di polizia, il sindaco del comune di Baronissi, la Direzione Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania, l’ASL di Salerno e l’ANAS, gestore del tratto autostradale. I convenuti hanno concordato una strategia mirata ed efficace da mettere in campo per affrontare in maniera congiunta il fenomeno dei bovini che sconfinano sulla sede dell’autostrada, che ha diretti riflessi sia sotto il profilo dell’ordine pubblico sia sotto quello sanitario e che deve essere necessariamente contrastato con attività sinergiche. Nel corso della riunione si è proceduto a stabilire modalità operative di intervento per gestire le risposte indispensabili per “mettere in sicurezza il territorio” dai rischi causati dalla presenza incontrollata degli animali. La situazione sarà fronteggiata in modo dinamico, adattandola di volta in volta alle esigenze di sicurezza del territorio.