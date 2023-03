Ispezioni in corso al Ruggi di Salerno per le morti sospette, Vietri (Fdi): "Atto di tutela"

"Le ispezioni in corso presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, disposte dal ministro alla salute Orazio Schillaci - che ringrazio per il suo interessamento - su richiesta del senatore Antonio Iannone, sono un atto dovuto per fare chiarezza sui molteplici decessi che si sono verificati nell'arco temporale di appena un mese, tra gennaio e febbraio 2023". Lo dichiara, in una nota, Imma Vietri, deputata e capogruppo di FdI alla Commissione Politiche Sociali della Camera: "Nessuno mette in dubbio la professionalità di medici ed infermieri, ma i familiari dei deceduti in questione meritano di conoscere la verità. Il personale sanitario della struttura ospedaliera di via San Leonardo (ma non solo) - aggiunge Vietri - da troppo tempo è costretto a lavorare in condizioni precarie e di disagio per via della mala gestione organizzativa del settore della sanità da parte del governatore De Luca. Medici e infermieri andrebbero supportati e valorizzati per le prestazioni che quotidianamente, con abnegazione e dedizione, svolgono al servizio della comunità. Purtroppo, in Campania, non è così" conclude Vietri.