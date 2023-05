M5S, Elezioni amministrative, Giuseppe Conte in Campania, lunedì 8 maggio a Scafati, Teggiano, Torre del Greco e Quarto

Il coordinatore regionale Salvatore Micillo e i consiglieri regionali Cammarano, Ciampi e Saiello: “Incontreremo i futuri sindaci di molte città campane”

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà in Campania lunedì 8 maggio. Prima tappa, alle ore 10:30, a Marcianise in Piazza Padre Pio. Alle 12 sarà a Quarto in Piazzale Europa e alle 16 a Scafati in Piazza Vittorio Veneto. A seguire le tappe di Torre del Greco alle ore 17:30 in Piazzale Cesare Battisti e di Teggiano alle 20:30 nella sala parrocchiale Pier Giorgio Frassati.

“Le prossime elezioni amministrative rappresentano un’occasione unica per rigenerare i nostri territori. In queste settimane abbiamo costruito proposte credibili e individuato personalità in grado di realizzarle. L’esperienza di Governo a guida Conte ci ha dimostrato che coniugando visione e concretezza e mettendo sempre al centro i bisogni di cittadini e imprese si può migliorare il Paese, uno schema che riproporremo a livello locale per cambiare il volto di città dalle potenzialità incredibili”. Dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello.

"In queste amministrative saremo ancora una volta la voce dei nostri territori e insieme al Presidente Conte incontreremo i futuri sindaci di molte città campane. A difesa delle nostre battaglie storiche e in continua costruzione di nuove opportunità per le nostre comunità. Transizione ecologica, difesa del lavoro, trasporti, sicurezza e gestione dei fondi del PNRR, le sfide che ci attendono insieme ai tanti cittadini che vorranno scegliere il Movimento 5 Stelle nei comuni al voto il 14 e 15 maggio in Campania”. Nota il coordinatore regionale del Movimento 5 stelle Campania Salvatore Micillo.