”Recupero e restauro della Villa Marittima ed Antiquarium di Minori”, avviate indagini geognostiche

di Carmine Pecoraro

Recupero e restauro della Villa Marittima ed Antiquarium nel Comune di Minori, in Costiera Amalfitana, in data odierna sono state avviate le indagini geognostiche a supporto della progettazione dell’intervento di ”Recupero e restauro della Villa Marittima ed Antiquarium di Minori” Finanziamento POC-FESR 2014-2020 Cultura e Sviluppo” che vede quale soggetto beneficiario del finanziamento la Direzione Regionale Musei Campania che ha anche il ruolo di stazione appaltante . Nei prossimi giorni continueranno le attività geognostiche sia lungo il perimetro esterno con indagini di tipo diretto (sondaggi geognostici) che all’interno dell’area archeologica con indagini geofisiche. I dati che saranno ricavati rappresenteranno la base di conoscenza utile ai progettisti per la definizione degli interventi più adeguati e funzionali alle finalità di recupero e restauro del bene archeologico.