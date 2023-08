Sarno. Canaloni e vasche ancora nel degrado, Sirica (FdI): "Dove sono finiti i soldi della Regione"

I canaloni continuano a rimanere nel degrado e senza pulizia alcuna. A tornare sulla questione è il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Sarno Enrico Sirica che ascolta le lamentele dei residenti, supportate da documentazione fotografica che denuncia la grave situazione in cui versano le opere idrauliche costruite nel post frana 98. "Ecco il degrado della vasca per il raccoglimento delle acqua sito in via Grotta dell'Olio. Ci sono animali, sterpaglie dappertutto, canali ostruiti dalla vegetazione, rifiuti abbandonati, una situazione raccapricciante. - spiega Enrico Sirica - I residenti della zona sono esausti, nonostante le tante denunce i risultati non arrivano mai. Finora solo promesse, sia del Sindaco che della sua amministrazione, ma i fatti dove sono? I fondi stanziati da De Luca dove giacciono? Sono anni che denunciamo questo stato di cose ma gli interventi non arrivano mai, se non a ridosso della commemorazione del 5 maggio con la pulizia delle zone dove arrivano le telecamere, per il resto il territorio è abbandonato a se stesso. Le vasche e i canaloni di via Sarno Palma, Episcopio, San Vito e Sant’Eramo e Foce in via Grotta dell'Olio versano in condizioni vergognose. Nel mese di giugno scorso il Sindaco aveva annunciato un finanziamento della Regione Campania da 5,5milioni di euro ma dopo due mesi i lavori non sono mai iniziati. I cittadini sono stanchi di queste continue promesse, il territorio è abbandonato da troppi anni e nessuno fa nulla per risolvere i problemi", conclude Sirica.