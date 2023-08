Medicina - Cirielli: progressivo superamento numero chiuso. De Luca come al solito prova a disinformare

"Grazie al governo Meloni, con l’obiettivo di superare gradualmente il numero chiuso, dal prossimo anno accademico aumenteranno di 4.000 unità i posti disponibili nelle facoltà italiane di Medicina e Chirurgia. Al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che straparla sui social nel vano tentativo di intestarsi una battaglia che non è mai stata sua né del suo partito, chiedo perché il suo partito, il Pd, e i suoi tanti parlamentari campani, per dieci anni al Governo, non hanno superato il sistema del numero chiuso a Medicina. Vorrei ricordare a De Luca che Fratelli d’Italia, già 5 anni fa (24 ottobre 2018), aveva presentato, con anche la mia firma, una proposta di legge per cancellare l’assurda selezione a Medicina basata su quesiti a risposta multipla per sostituirla con una selezione effettuata in una fase successiva all’immatricolazione". Lo ha dichiarato il coordinatore della direzione nazionale di Fratelli d’Italia, on. Edmondo Cirielli.