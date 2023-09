Decadenza Canfora, Iannone (FdI): “Grazie al Ministero che ripristina la legalità, dove c’è Pd c’è opacità”

“Viene scritta la parola fine alla vicenda Canfora, un condannato in via definitiva per tentata concussione per fatti commessi ai tempi in cui era Presidente della Provincia di Salerno. Il Ministero dell’Interno ha fatto chiarezza e, come sostenevamo, l’articolo 10 della Legge Severino comporta la decadenza. Si è trattato di applicare la legge ma rimane un giudizio politico su cosa sia stata la Provincia di Salerno dopo la gestione di Fratelli d’Italia: un comitato elettorale del PD finalizzato alle nomine per clientela politica. Questi erano quelli che volevano dare lezioni di buona amministrazione a chi non è stato mai sfiorato da un avviso di garanzia o da un’inchiesta della Corte dei Conti. Se si pensa a ciò che è avvenuto a Nocera Inferiore con la social card possiamo affermare con assoluta evidenza che nel PD della provincia di Salerno esiste una questione morale grande quanto una casa. Cosa dicono ora De Luca senior, De Luca junior, Alfieri e la segreteria provinciale del partito della Schlein?”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.