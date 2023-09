Decadenza Canfora, Tommasetti: “Torna la legalità a Sarno”

“Ripristinata la legalità nella città di Sarno”. Questa la reazione di Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, sulla decadenza del sindaco Giuseppe Canfora sancita dalla Prefettura di Salerno a seguito della condanna in Cassazione sul caso nomine al Consorzio Asi.

“Si conclude nel modo più prevedibile una vicenda che lascia tanto amaro in bocca e su cui il ministero dell'Interno ha sgomberato il campo da ogni dubbio – afferma il consigliere regionale – Per quanto ci riguarda già all'indomani della pronuncia della Cassazione avevamo sottolineato l'importanza dell'aspetto politico oltre a quello giudiziario: i giudici hanno parlato apertamente di favoritismi e pressioni per le nomine Asi all'epoca in cui Canfora era presidente della Provincia di Salerno. Un disegno, quello ipotizzato dalla magistratura, volto a favorire l'egemonia di un solo partito, il Pd, all'interno del Consorzio”.

Tommasetti invita a guardare oltre: “Il timore è che questa sia solo la punta dell'iceberg di un sistema che da anni ha messo radici a livello sia provinciale che regionale. Continuerò a denunciare le ingerenze sospette della politica nella gestione pubblica”.