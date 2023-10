Migranti: a Salerno lunedì l'arrivo della nave Geo Barents

E' previsto domani mattina l'arrivo della Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza Frontiere, al molo Manfredi di Salerno. A bordo ci sono 258 persone provenienti principalmente da Siria, Egitto, Sudan, Sierra Leone e Pakistan. I minori non accompagnati dovrebbero essere 27. Le operazioni di sbarco, salvo imprevisti, dovrebbero avere inizio alle 8.30. La metà dei migranti sarà accolta in Campania mentre gli altri andranno fuori regione. Non si segnalano, al momento, particolari problemi di salute. La macchina organizzativa predisposta dalla Prefettura è già attiva. In campo anche il Comune di Salerno con il settore Politiche Sociali e l'assessore Paola de Roberto.