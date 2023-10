Si schianta con moto cross in un albero in montagna a Baronissi: salvato dal Soccorso Alpino

Doppio intervento nella giornata di oggi per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania CNSAS: La prima chiamata è arrivata intorno alle 13 per una giovane ragazza di Napoli in escursione con un gruppo presso il complesso del Monte Taburno. La stessa è purtroppo inciampata procurandosi una slogatura alla caviglia che le ha impedito di proseguire, su un facile sentiero poco lontano da Piano Melaino. La guida che accompagnava il gruppo ha quindi richiesto telefonicamente l’intervento del CNSAS che, grazie anche al supporto di un operaio del Settore Foreste, ha raggiunto velocemente la ragazza con un automezzo 4x4 dello stesso CNSAS. L’infortunata è stata quindi valutata e prelevata, al fine di essere trasportata su strada asfaltata dove attendeva l’equipaggio del 118. All’operazione ha partecipato anche una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza – Stazione di Sant’Angelo dei Lombardi (AV).

Si schianta con moto cross contro un albero

La seconda chiamata è arrivata invece poco dopo le 16 direttamente dalla Centrale Operativa 118 di Salerno per un grave incidente in montagna accaduto tra Baronissi e Castiglione dei Genovesi, in una zona poco distante dalla località Serrapiano. Un ragazzo in sella ad una moto da cross era intento a scendere un percorso sterrato a velocità sostenuta quando ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero, rimanendo privo di coscienza. Immediatamente è decollato l’elisoccorso 118 Salerno ed al seguito è partita una squadra terrestre del CNSAS. L’elicottero giunto in zona ha sbarcato l’equipe composta da medico-infermiere-elisoccorritore CNSAS che ha provveduto a valutare e stabilizzare il paziente. Il ragazzo è stato infine imbarellato e recuperato al verricello per essere trasferito all’Ospedale San Leonardo.