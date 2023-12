E' morto Pasquale Versace, già Vice-Commissario per l'Emergenza Idrogeologica nei Comuni colpiti dai tragici eventi del 5 Maggio '98

E' venuto a mancare il Prof. Pasquale Versace,

già Vice-Commissario per l'Emergenza Idrogeologica nei Comuni colpiti dai tragici eventi del 5 Maggio 1998.

Nato a Napoli il 19 giugno 1946, si era laureato nel 1970 in Ingegneria Civile Idraulica all'Università di Napoli con 110 e lode.

Per molti anni ha insegnato presso la Facoltà di Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime dell'Università della Calabria, dove nel 2017 era diventato Professore Emerito.

Nella sua lunga e intensa carriera universitaria e professionale ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio in ambito scientifico e istituzionale e recentemente era stato riconfermato nella carica di Membro della Commissione Grandi Rischi del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Autore di oltre duecento pubblicazioni tecnico-scientifiche, il nome del Prof. Pasquale Versace è legato indissolubilmente alla Città di Sarno a seguito dei tragici eventi del 5 Maggio 1998. Dal 2000 al 2005 ricoprì, su nomina dell'allora Presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino, l'incarico di Vice -Commissario per l'Emergenza Idrogeologica nei Comuni alluvionati. A lui si deve il modello Sarno per la ricostruzione post-alluvione, poi applicato in altre Regioni d'Italia.

Il suo legame con la Città di Sarno non è stato solo di carattere tecnico-professionale. Lui si sentiva un cittadino sarnese a tutti gli effetti, sia per l'affetto e la stima che la comunità sarnese gli ha sempre tributato, sia perché ogniqualvolta veniva a Sarno si sentiva come a casa sua. L'ultima volta è stata in occasione del venticinquennale della tragedia del 5 Maggio 1998, ma lui, carattere schivo e riservato, non faceva mai mancare la sua presenza, un legame così stretto con la nostra città che gli deve tanto per il suo impegno umano e professionale.

Alla famiglia giungano la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze.

L'Amministrazione Comunale di Sarno.