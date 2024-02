Completamento del depuratore di Angri, Carpentieri (FdI): "La Regione si impegna ad effettuare il dragaggio di tutto il Rio Sguazzatorio"

Si è tenuta ieri mattina la riunione della Commissione Trasparenza della Regione Campania, da me presieduta, che avevo annunciato nei giorni scorsi e che è stata dedicata alla delicata problematica del fiume Sarno e dei suoi affluenti. Presenti, gli amministratori dei comuni Angri, Scafati e Striano, i tecnici di SMA Campania, la Gori, il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno e il Presidente dell'Ente Idrico Campano. In audizione, anche il Vice presidente della Regione, l'On. Fulvio Bonavitacola.

Al centro della discussione, in particolare, la questione legata ai lavori per il depuratore di Angri e, più nel dettaglio, all'intervento di realizzazione del secondo collettore. Lavori sui quali, nelle scorse settimane, anche su sollecitazione dei cittadini, avevo sollevato forti preoccupazioni, relative nello specifico all'urgenza di procedere al dragaggio di tutto il corso del Rio Sguazzatorio, prima di avviare qualsiasi altro intervento. In caso contrario, sarebbe paradossalmente aumentato il rischio di allagamenti ed esondazioni.

Sul punto, l'Assessore Bonavitacola - che ringrazio per la sua presenza e la sua disponibilità - dopo essersi confrontato con i tecnici della Gori, si è assunto personalmente l'impegno di programmare tempestivamente i lavori di dragaggio di tutto il Rio, per poi procedere con gli altri interventi già previsti.

Naturalmente, continuerò a monitorare la situazione e a tenervi aggiornati".

