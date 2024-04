Villa dei Fiori, Iannone (FdI): “De Luca garantisca il futuro dei pazienti. Presenterò interrogazione al ministro Schillaci”

“Allontanare da Villa dei Fiori a Nocera Inferiore 41 degenti affetti da grave disabilità per traferirli in Rsa col rischio di regressione è davvero irragionevole e irrazionale. Questa vicenda – che ha come protagonista l’Asl territoriale – ha dell’incredibile e rischia realmente di ledere i diritti e la dignità dei pazienti. Il governatore De Luca intervenga immediatamente per garantire ai malcapitati un futuro dignitoso e la serenità ai familiari, che in caso contrario vedrebbero negata ai propri cari l’attività di riabilitazione. Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute, Orazio Schillaci, affinché si faccia al più presto piena chiarezza sulla questione”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

PuntoAgroNews.it è anche su WhatsApp!

Cliccaqui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato