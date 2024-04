Elezioni amministrative. Centrodestra spaccato in diversi comuni, Aliberti (FI): "Per colpa dell'arroganza e la prepotenza di qualche nostro alleato"

Relativamente alle prossime elezioni amministrative in Campania e in particolare in provincia di Salerno, il Presidente di FI – provincia di Salerno, Pasquale Aliberti: “L’arroganza e la prepotenza di qualche nostro alleato in provincia di Salerno sono stati tra i motivi per i quali oggi quella coalizione sembra esistere soltanto in virtù delle elezioni politiche. A pagarne è soprattutto il territorio e i tanti nostri amministratori che, nonostante le capacità, il radicamento e la passione, spesse volte non hanno avuto la possibilità di essere difesi o promossi per le loro legittime aspettative sui tavoli provinciali. Oggi, abbiamo un partito che in Campania, grazie anche al buon operato del coordinatore regionale, è in forte crescita: se fino a qualche tempo fa eravamo costretti ad abbassare la testa, ad adeguarci, consapevoli di dover risolvere qualche problema interno, oggi Forza Italia dimostra di essere presente, dimostra di essere un partito ancora in forte ascesa. Pertanto, riteniamo doveroso il confronto in ogni elezione amministrativa di ogni comune di questa provincia. Vogliamo misurarci sulla prospettiva, sulla capacità di governo del territorio e sulla valorizzazione degli uomini migliori della coalizione e non di un partito unico che qualcuno ha provato a costruire in questi anni a Salerno in assenza di una classe dirigente di FI che oggi, invece, c’è ed è radicata come hanno dimostrato anche le ultime elezioni provinciali”.

PuntoAgroNews.it è anche su WhatsApp!

Cliccaqui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato