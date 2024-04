Ospedale di Pagani. Imma Vietri (FdI): “La divisione oncologica inaugurata in pompa magna una settimana fa da De Luca è ancora chiusa"

“La divisione oncologica dell’ospedale di Pagani (Salerno) inaugurata in pompa magna una settimana fa da De Luca è ancora chiusa. Forse aprirà il 2 maggio, senza però avere il personale necessario per garantire un servizio adeguato all’utenza. Insomma, abbiamo assistito all’ennesimo finto taglio del nastro. Il presidente della Regione Campania continua a sbeffeggiare i cittadini gettando fumo negli occhi con indegne passerelle politiche, in vista della campagna elettorale, persino in strutture sanitarie pubbliche”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali e Sanità. “A farne le spese di questa situazione saranno, ancora una volta, i medici e soprattutto gli infermieri che, finora, riuscivano a garantire una molteplicità di attività ambulatoriali perché non erano impiegati per i turni, poiché il reparto di Oncologia era ospitato in Ematologia. Ora, dovendo assistere i degenti nel nuovo reparto, saranno costretti a turni di lavoro massacranti alla luce della grave carenza di personale nel settore sanitario, a cui De Luca, in ben nove anni, non ha posto rimedio e che accomuna l’ospedale di Pagani con tutti gli ospedali della Campania. La nostra regione merita di essere liberata da chi ha affossato la sanità pubblica senza mai assumersi le proprie responsabilità” conclude Vietri.

