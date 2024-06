Ad un avvocato di San Valentino Torio la prestigiosa Procura della Lenovo, per essere rappresentata in Italia

L'avvocato di San Valentino Torio Nunzio Giudice riceve la prestigiosa procura, direttamente da Hong Kong, dalla "Lenovo", per essere rappresentata in Italia. Una nomina che fa onore, non solo all'avvocato Giudice, ma all'intero territorio. Un figlio della nostra terra, 52 anni di età, oltre 25 anni di lavoro intenso, vissuto a macinare chilometri su chilometri tra i suoi studi professionali di San Valentino Torio, Napoli, Roma, Prato e Milano. Dopo anni di sacrifici e sudore è arrivata una nomina che nemmeno lui immaginava, una Procura prestigiosa che lui stesso ne parla con grande emozione.

L' avvocato Giudice ha ricevuto il potere di rappresentanza in Italia, affinché ponga in essere una serie di atti per conto del soggetto rappresentato.

La Lenovo Electronics

La Lenovo oggi è leader del settore informatico e nel gotha dei produttori di dispositivi mobili. Merito dei portatili Lenovo e dei tablet Lenovo. Da qualche anno guida la graduatoria dei produttori mondiali di computer e da anni ormai occupa stabilmente le primissime posizioni. Come se non bastasse, dall'inizio del 2005 produce i ThinkPad, tra i marchi che hanno fatto la storia dei laptop e dell'informatica in generale. Lenovo, multinazionale cinese e attiva nel settore dell'alta tecnologia, questa storia potrebbe essere il riassunto della storia della Cina degli ultimi anni, passata dall'essere la Cenerentola dell'economia mondiale a potenza economico-finanziaria di assolutissimo valore. Dal 2013 ha superato l' HP divenendo il primo produttore al mondo.

Pieni poteri a Nunzio Giudice

L' avvocato Nunzio Giudice rappresenterà la società Lenovo electronics nella nostra Nazione. La società "nomina e costituisce per proprio procuratore l'avvocato Nunzio Giudice conferendogli ogni più ampio ed opportuno potere per l'ordinaria amministrazione e, limitatamente agli atti ed operazione indicati nella Procura per la straordinaria amministrazione. - si legge nella Procura -

Il nome nominato procuratore potrà acquistare e vendere materie prime e merci in genere, in relazione all'oggetto sociale gestire ed amministrare, investire e disporre per conto della Lenovo, agire giudizialmente, accettare eredità e legati, concedere garanzie. Dunque, pieni potere all' avvocato Nunzio Giudice per rappresentare in Italia una delle più grandi multinazionali al mondo.