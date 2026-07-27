Controlli antincendio a Sarno: anziano sanzionato mentre accendeva un fuoco per pulire un'area

SARNO – Proseguono senza sosta le attività di pattugliamento e vigilanza nelle aree pedemontane e boscate del territorio comunale di Sarno per prevenire il rischio di incendi, particolarmente elevato durante il periodo estivo.

Nelle ultime ore gli agenti della Polizia Municipale hanno sanzionato un anziano sorpreso mentre era intento a effettuare operazioni di pulizia mediante l'accensione di un fuoco. L'intervento rientra nell'ambito dell'intensificazione dei controlli disposta per contrastare comportamenti che potrebbero innescare incendi, con gravi conseguenze per il patrimonio boschivo, l'ambiente e la pubblica incolumità.

L'amministrazione richiama ancora una volta cittadini e proprietari di terreni al massimo rispetto delle norme di prevenzione, ricordando che anche un piccolo fuoco acceso per bruciare sterpaglie o residui vegetali può trasformarsi rapidamente in un incendio difficile da contenere, soprattutto in presenza di alte temperature e vento.

Fondamentale, inoltre, è la collaborazione della cittadinanza. In caso di avvistamento di fiamme, fumo o di un principio di incendio, la tempestività della segnalazione rappresenta un elemento decisivo per consentire un rapido intervento delle squadre di soccorso e limitare i danni.

Per segnalare incendi o situazioni di pericolo è possibile contattare immediatamente uno dei seguenti numeri di emergenza:

115 – Vigili del Fuoco;

1515 – Pronto intervento ambientale e incendi boschivi dei Carabinieri Forestali;

800 44 99 11 – Numero Verde della Regione Campania per la segnalazione degli incendi boschivi;

800 23 25 25 – Numero Verde della Protezione Civile Regionale.

L'attività di controllo della Polizia Municipale proseguirà nei prossimi giorni sull'intero territorio comunale, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte al rischio incendi, per garantire la tutela dell'ambiente e la sicurezza della comunità.