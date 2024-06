Elezioni a Nocera Superiore, Tommasetti: “Con D’Acunzi vince la competenza”

“Con Gennaro D’Acunzi vincono competenza e determinazione”. Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, rivolge così gli auguri di buon lavoro al neo eletto sindaco di Nocera Superiore.

“Uno dei punti di forza del nuovo primo cittadino è stato certamente l’indipendenza rispetto alla vecchia politica che ha segnato una distanza con la classe dirigente degli ultimi anni a Nocera Superiore. Ha poi pesato ovviamente una profonda conoscenza delle problematiche del territorio. Sono sicuro che D’Acunzi, mettendo in campo azioni concrete e in primo piano l’interesse collettivo, saprà meritarsi il sostegno che tanti cittadini gli hanno tributato consentendogli una netta vittoria al ballottaggio. Un segnale importante da parte degli elettori, che non vedono ormai di buon occhio le perverse logiche di spartizione politica”.

