Domani sbarco di migranti a Salerno, anche 28 minori

Salerno si prepara ad accogliere un nuovo sbarco di migranti previsto domani al porto di Salerno. Al momento non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda le condizioni di salute".

Lo ha detto questa mattina il sindaco Vincenzo Napoli a margine di una iniziativa alla Camera di Commercio.

"Come sempre - ha aggiunto il primo cittadino - il Comune seguirà tutte le operazioni per garantire massima sicurezza.

Il Comune di Salerno, con l'Assessorato Politiche Sociali, accoglierà questi migranti con umanità ed efficienza. Saremo pronti sulla banchina per attenuare il dolore di questi transiti".

"Abbiamo fatto ieri - ha spiegato il prefetto, Francesco Esposito - una riunione organizzativa come al solito. La nave arriverà domani alle 13.30, però l'orario è suscettibile di variazione. Le persone a bordo sono 41; 28 sono i minori stranieri non accompagnati. Abbiamo verificato tutti quelli che sono i servizi che dovranno essere predisposti per accogliere le persone, sia in una prima fase sia in una seconda. Resteranno tutte in Campania, in modo tale che non dovranno essere esposte a ulteriori spostamenti lungo il territorio nazionale".

Per quanto riguarda le condizioni di salute, al momento, "si sa poco. Però sappiamo che ci sono i soliti traumi legati alle esperienze che loro vivono nel momento in cui partono e poi attraversano il mare e arrivano da noi. Per cui, sicuramente, ci saranno casi di ustionati e qualcuno avrà bisogno di un supporto psicologico. Noi, come al solito, siamo molto attenti ai minori stranieri non accompagnati. Da poco abbiamo anche stipulato un patto con tutte le istituzioni per realizzare una rete di ulteriore supporto per cercare di offrire ai minori una prospettiva di integrazione, di inserimento, di inclusione e anche di assistenza che sia specifica e puntuale. Ma che soprattutto veda il contributo di tutte le istituzioni che possono dare una mano per rendere la loro accoglienza più efficace".