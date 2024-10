Perquisizioni in uffici Cascone, Nappi (Lega): continua a emergere sistema di potere che denunciamo da anni

“Le persone coinvolte in queste molteplici inchieste avranno certamente modo di chiarire la loro posizione riguardo ai fatti contestati. Resta però il tema di fondo che è quello del sistema di potere: un sistema che noi denunciamo da anni e che è potuto andare avanti soltanto con la connivenza silenziosa e la cooperazione delle sinistre, a cominciare dal Pd, che ne hanno ampiamente goduto i frutti in termini di voti, di spazi, di incarichi e di prebende. Ora è tempo che la sinistra faccia chiarezza politica perché il minuetto indegno che si sta inscenando è funzionale solamente a sostituire il vecchio ‘cinghialone’ con un epigono, in perfetta linea con il modello gattopardesco del ‘tutto deve cambiare perché nulla cambi’”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.