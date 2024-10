Giffoni Film Festival. Iannone (FDI): “Indagine sul GFF dimostra che ci sono molte cose da chiarire"

“Più che fare proteste contro i Ministri c’era da chiarire come vengono utilizzati i fondi pubblici al Giffoni Film Festival. Ho già rivolto una interrogazione al Ministero della Cultura e soprattutto avevo invitato il Direttore Gubitosi a dimostrare come vengono spesi i fondi pubblici sia per gli incarichi e sia per gli affidi. La mia richiesta è rimasta lettera morta a parte una generica risposta dove si parlava di talenti locali che venivano valorizzati. Non è dato sapere questi talenti locali chi sono? Si chiedevano più fondi pubblici al Giffoni ma non si dice chi sono gli assunti con relativi compensi e chi riceve gli affidi dei servizi.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.