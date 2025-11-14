Regionali, Villani (M5S): “Cresce la voglia di cambiamento in Campania”

Un bilancio positivo e carico di entusiasmo per le prime settimane di campagna elettorale del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno. La coordinatrice provinciale, Virginia Villani, sottolinea la forte partecipazione dei cittadini e l’attenzione crescente verso i temi portati avanti dal Movimento in vista delle prossime elezioni regionali.

“Stiamo riscontrando un grande interesse e una straordinaria voglia di cambiamento - afferma la Villani -. In ogni incontro, nei mercati, nelle piazze e nelle assemblee, i cittadini ci dimostrano che credono ancora nella politica fatta con onestà, coerenza e impegno sul territorio”.

La coordinatrice sottolinea anche il lavoro di squadra che si sta costruendo in queste settimane: “Il Movimento 5 Stelle sta mostrando la sua forza collettiva: una rete di attivisti, consiglieri e cittadini pronti a dare il proprio contributo per un progetto politico fondato sulla trasparenza e sulla tutela dei diritti”.

Villani evidenzia infine le priorità programmatiche che guideranno la campagna: “Ambiente, sanità e sviluppo sostenibile saranno al centro del nostro impegno. La Regione deve tornare a essere vicina ai cittadini, capace di rispondere ai bisogni reali e di valorizzare le energie dei nostri territori”.

“Continueremo a incontrare le persone, ad ascoltarle e a costruire insieme le soluzioni per una Campania più giusta e più verde – conclude Villani –. Il nostro obiettivo è chiaro: restituire fiducia e dignità alla buona politica”.