Ricerche in corso a Cava de’ Tirreni per un uomo scomparso: impegnato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

Dalla tarda mattinata di oggi i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania stanno partecipando alle ricerche di un uomo di 70 anni, scomparso dalla giornata di ieri a Cava de’ Tirreni.
Le operazioni si stanno concentrando nelle aree impervie secondo il piano di ricerca per persone scomparse. Le squadre del CNSAS Campania, in collaborazione con la Protezione Civile, sono impegnate nei dintorni della località Dragonea, frazione di Vietri sul Mare.
Le ricerche vengono condotte sia da terra sia con l’ausilio di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni), al fine di verificare ogni segnalazione utile al ritrovamento dell’uomo.
Seguiranno aggiornamenti.