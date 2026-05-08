Transizione ecologica e Bene Comune: Nocera Superiore al Green Med Expo 2026 di Napoli

L’Amministrazione comunale di Nocera Superiore conferma il proprio impegno verso la sostenibilità con la partecipazione al Green Med Expo & Symposium, il prestigioso appuntamento dedicato all’economia circolare e alla transizione ecologica. L’evento, promosso da Ricicla.tv, si terrà alla Stazione Marittima di Napoli dal 27 al 29 maggio 2026 e vede la collaborazione di Anci Campania. In un contesto di profondo cambiamento normativo e industriale, segnato dall'attuazione del PNRR e dall'entrata in vigore del Circular Economy Act, l'Amministrazione guidata dal Sindaco Gennaro D’Acunzi porterà nella tre giorni il proprio modello di sviluppo locale basato sulla tutela del territorio e sull’efficienza energetica.

«La nostra partecipazione al Green Med Expo - ha dichiarato il Sindaco Gennaro D’Acunzi - è la testimonianza di un percorso concreto basato sulla visione e sulla progettualità. Crediamo fermamente che la transizione energetica debba essere declinata secondo il principio del 'Bene Comune', impegno che fonde l’innovazione con la salvaguardia delle nostre radici e della qualità della vita dei cittadini. Nocera Superiore vuole essere un esempio virtuoso di come le comunità locali possano guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile». Dal suo insediamento a oggi, sulla tema della sostenibilità, efficientamento e risparmio energetico l’Amministrazione D’Acunzi ha realizzato importanti interventi. A cominciare dalla Casa Comunale con l’installazione di un impianto fotovoltaico, favorendo non solo la riduzione di emissioni inquinanti ma soprattutto ma un risparmio energetico che si traduce in risparmio per le casse comunali. In tema di mobilità sostenibile sono state installate tre colonnine di ricarica elettrica per veicoli.

Efficientamento energetico è anche arredo urbano. Lo scorso luglio sono state installate le prime tre Panchine Smart, alimentate da pannelli solari immagazzinano energia durante il giorno – sia dalla luce solare che da fonti artificiali – per poi illuminarsi autonomamente di sera, e dotate di sistema di ricarica per smartphone e dispositivi elettronici. E ancora efficientamento energetico presso plessi scolastici e la locale caserma dei Carabinieri, edifici di proprietà comunale. «Continueremo su questa strada perché per noi è importante coniugare efficientamento e risparmio energetico, decoro urbano e allo stesso tempo essere in linea con gli obiettivi rientranti nell’Agenda 2030» ha concluso il Sindaco Gennaro D’Acunzi.

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