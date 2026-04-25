San Valentino Torio, Alberto Esposito torna in campo: sfida a Strianese e Baselice

Alberto Esposito torna protagonista della scena politica locale guidando la lista Alternativa per San Valentino. Una candidatura che segna un confronto significativo nel panorama amministrativo cittadino: Esposito scende in campo sfidando il sindaco uscente, nonché suo nipote, Michele Strianese, e Giancarlo Baselice, consigliere comunale uscente ed ex consigliere provinciale.

Figura storica della politica del territorio, Alberto Esposito vanta una lunga esperienza istituzionale. È stato sindaco di San Valentino Torio dal 1993 al 1995, per poi assumere il ruolo di assessore esterno al Comune di Pagani con deleghe all’urbanistica e ai lavori pubblici dal 1996 al 1999. Successivamente ha proseguito il suo impegno come assessore provinciale alle politiche sociali dal 2000 al 2004, durante la presidenza di Alfonso Andria.

Candidato a sindaco – ALBERTO ESPOSITO

Alternativa per San valentino

Cristian Adiletta

Angelica Armenio

Giuseppe Carotenuto

Michele Coppola

Consalvo D’Ambrosio

Antonio D’Avino

Angiola De Filippis

Immacolata Fedele

Silvia Menna

Matteo Migliaro

Alessia Miranda

Francesco Miranda

Anna Panciuto (detto Maria)

Manuela Romano

Antonio Ruocco Sorrentino.