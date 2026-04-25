San Valentino Torio, Alberto Esposito torna in campo: sfida a Strianese e Baselice

Alberto Esposito torna protagonista della scena politica locale guidando la lista Alternativa per San Valentino. Una candidatura che segna un confronto significativo nel panorama amministrativo cittadino: Esposito scende in campo sfidando il sindaco uscente, nonché suo nipote, Michele Strianese, e Giancarlo Baselice, consigliere comunale uscente ed ex consigliere provinciale.
Figura storica della politica del territorio, Alberto Esposito vanta una lunga esperienza istituzionale. È stato sindaco di San Valentino Torio dal 1993 al 1995, per poi assumere il ruolo di assessore esterno al Comune di Pagani con deleghe all’urbanistica e ai lavori pubblici dal 1996 al 1999. Successivamente ha proseguito il suo impegno come assessore provinciale alle politiche sociali dal 2000 al 2004, durante la presidenza di Alfonso Andria.
Candidato a sindaco – ALBERTO ESPOSITO
Alternativa per San valentino
Cristian Adiletta
Angelica Armenio
Giuseppe Carotenuto
Michele Coppola
Consalvo D’Ambrosio
Antonio D’Avino
Angiola De Filippis
Immacolata Fedele
Silvia Menna
Matteo Migliaro
Alessia Miranda
Francesco Miranda
Anna Panciuto (detto Maria)
Manuela Romano
Antonio Ruocco Sorrentino.