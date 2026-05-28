Falsi titoli per scalare le graduatorie scolastiche: cinque salernitani tra i 62 indagati

La Procura di Roma ha concluso un’indagine su un presunto sistema di falsificazione di titoli finalizzato a ottenere punteggi più alti nelle graduatorie scolastiche. Complessivamente sono 62 le persone finite nel registro degli indagati con accuse che vanno dalla tentata truffa aggravata ai danni dello Stato al falso ideologico.

Tra i nomi emersi nell’inchiesta figurano anche cinque residenti della provincia di Salerno. Si tratta di G.C., originario di Battipaglia e domiciliato a Serre, F.G. e A.G., entrambe residenti a Vietri sul Mare, C.G., nata a Nocera e residente a San Severino, e infine A.C., originaria di Sarno ma domiciliata nel Lazio.

Secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, gli indagati avrebbero utilizzato titoli di studio o attestazioni ritenute irregolari per ottenere un vantaggio nelle graduatorie del personale scolastico, tentando così di migliorare la propria posizione ai fini delle assunzioni o degli incarichi.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura capitolina, punta a fare piena luce sul presunto meccanismo e sull’eventuale rete di soggetti coinvolti nella produzione e nella presentazione della documentazione contestata. Gli indagati avranno ora la possibilità di presentare memorie difensive o chiedere di essere ascoltati dagli inquirenti prima di eventuali ulteriori sviluppi giudiziari.

Le accuse contestate restano al momento ipotesi investigative e dovranno essere verificate nel corso dell’eventuale procedimento giudiziario.