Ospedale e Casa di Comunità a Castel San Giorgio: arriva il via libera della Regione. Soddisfatti i vertici locali del Pd

La sanità territoriale torna al centro della programmazione regionale e Castel San Giorgio conquista un posto tra le priorità dell’edilizia sanitaria campana. Una decisione che il circolo del Partito democratico “Carmine De Caro” accoglie con soddisfazione, leggendo nell’approvazione della delibera regionale numero 185, del 20 maggio scorso, un passaggio decisivo per il futuro assistenziale dell’intero Agro nocerino-sarnese.

La giunta regionale della Campania ha infatti inserito tra gli interventi prioritari la realizzazione dell’Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Castel San Giorgio, opere considerate strategiche per rafforzare la medicina di prossimità e garantire servizi più accessibili ai cittadini.

«È un risultato importante e tutt’altro che scontato - dichiarano i vertici del circolo Pd di Castel San Giorgio - perché conferma la volontà politica di investire concretamente sulla sanità territoriale e di non lasciare indietro opere attese da anni dalla nostra comunità».

Secondo il Pd locale, la scelta della Regione assume un peso ancora maggiore alla luce delle difficoltà legate alle tempistiche del Pnrr, che rischiavano di rallentare o compromettere interventi già programmati. La riprogrammazione attraverso le risorse Fesr 2021-2027 viene quindi interpretata come una soluzione capace di “mettere in sicurezza” il percorso amministrativo e finanziario già avviato.

«La decisione della Regione dimostra attenzione verso i territori e capacità di individuare strumenti alternativi per garantire continuità agli investimenti - spiegano ancora dal circolo cittadino del Pd-. Ospedale e Casa di Comunità rappresentano presidi fondamentali per costruire una sanità più vicina alle persone, moderna ed efficiente».

Nel documento diffuso dal Pd sangiorgese viene sottolineato anche il valore strategico che le nuove strutture avranno per l’intero comprensorio dell’Agro. L’obiettivo è rafforzare l’assistenza territoriale, migliorare la presa in carico dei pazienti e integrare in maniera più efficace servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

«Per Castel San Giorgio significa dare finalmente prospettiva a opere fondamentali e consolidare il ruolo del nostro Comune nella rete sanitaria del territorio - aggiungono i dirigenti dem -. I cittadini chiedono servizi più vicini, tempi certi e strutture adeguate: oggi arriva un segnale concreto in questa direzione».

Non manca il ringraziamento istituzionale rivolto al governatore Roberto Fico, alla giunta regionale, al presidente della commissione Bilancio, Corrado Matera, ai vertici dell’Asl Salerno e agli uffici tecnici coinvolti nella definizione degli atti amministrativi. Il circolo Pd guarda ora alla fase operativa, chiedendo che l’iter proceda senza ulteriori rallentamenti.

«Adesso bisogna accelerare - concludono dal Pd sangiorgese - perché i cittadini attendono risposte reali. Continueremo a seguire ogni passaggio con attenzione, convinti che la difesa della sanità pubblica passi attraverso investimenti seri, medicina di prossimità e capacità delle istituzioni di trasformare gli impegni in servizi concreti».