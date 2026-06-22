Maxi incendio alla Termoplast di Sarno: notte di fuoco nell'area industriale. Cresce l'allarme per l'inquinamento ambientale

SARNO – Un'altra notte drammatica per il territorio dell'Agro nocerino-sarnese, illuminata dalle fiamme e avvolta da una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Un violento incendio è divampato poco dopo la mezzanotte all'interno dello stabilimento della Termoplast, azienda specializzata nella lavorazione delle materie plastiche e nella produzione di contenitori per alimenti, situata nella zona industriale di Sarno.

Il rogo ha interessato un capannone di circa 5.000 metri quadrati, generando immediatamente una situazione di emergenza che ha richiesto l'intervento massiccio dei Vigili del Fuoco. Le squadre del comando provinciale di Salerno sono entrate in azione nelle prime fasi dell'incendio, ma la vastità delle fiamme ha reso necessario il supporto di ulteriori uomini e mezzi provenienti dai comandi di Napoli, Caserta e Avellino.

Attualmente sono impegnati nelle operazioni di spegnimento circa 40 vigili del fuoco e 10 mezzi di soccorso, mentre le attività di bonifica e messa in sicurezza dell'area proseguono senza sosta. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento e saranno oggetto di indagine da parte delle autorità competenti una volta terminate le operazioni di emergenza.

Una nube di fumo che preoccupa i cittadini

A destare particolare preoccupazione è la gigantesca nube nera sprigionata dalla combustione dei materiali presenti all'interno dello stabilimento. Numerosi residenti hanno segnalato l'odore acre e persistente che ha raggiunto diversi comuni limitrofi, alimentando timori per la qualità dell'aria e per le possibili conseguenze sulla salute pubblica.

Quando incendi di questa portata coinvolgono aziende che lavorano e stoccano materiali plastici, infatti, il rischio ambientale assume una rilevanza particolare. La combustione delle materie plastiche può liberare nell'atmosfera una miscela complessa di sostanze potenzialmente nocive, tra cui polveri sottili, composti organici volatili, idrocarburi policiclici aromatici e altre sostanze tossiche che possono disperdersi nell'aria e depositarsi sul suolo.

Proprio per questo motivo cresce l'attesa per gli eventuali monitoraggi ambientali che potrebbero essere effettuati dagli enti preposti, chiamati a verificare l'eventuale presenza di contaminanti nell'aria e nei terreni circostanti.

Il tema dell'inquinamento torna al centro del dibattito

L'incendio della Termoplast riporta al centro dell'attenzione il delicato tema della sicurezza ambientale nelle aree industriali della Campania. Negli ultimi anni diversi episodi simili hanno sollevato interrogativi sulla vulnerabilità degli impianti produttivi e sulle conseguenze che eventi di questa natura possono avere sugli ecosistemi locali e sulla salute delle comunità residenti.

La presenza di grandi quantità di materiali plastici e di sostanze utilizzate nei processi industriali rende infatti particolarmente complessa la gestione delle emergenze. Oltre all'inquinamento atmosferico immediato, gli esperti evidenziano la necessità di monitorare anche le possibili ricadute delle particelle combustive sui terreni agricoli e sulle falde acquifere.

L'Agro nocerino-sarnese, caratterizzato da una forte vocazione agricola, guarda con apprensione agli esiti delle analisi che verranno effettuate nei prossimi giorni. Agricoltori e cittadini chiedono trasparenza e tempestività nella diffusione dei dati ambientali, affinché sia possibile valutare con precisione l'impatto dell'incendio e adottare eventuali misure precauzionali.

Le raccomandazioni per la popolazione

In attesa dei risultati ufficiali dei monitoraggi, gli esperti consigliano generalmente ai residenti delle aree interessate dal passaggio della nube di fumo di limitare l'esposizione all'aria esterna nelle ore immediatamente successive all'evento, mantenere chiuse porte e finestre in presenza di odori persistenti e seguire esclusivamente le indicazioni che verranno diffuse dalle autorità sanitarie e dalla Protezione Civile.

Particolare attenzione viene raccomandata alle persone più fragili, come anziani, bambini e soggetti affetti da patologie respiratorie.

Indagini in corso

Mentre i Vigili del Fuoco continuano a lavorare per domare completamente le fiamme ed evitare eventuali riprese del fuoco, restano da chiarire le cause che hanno innescato il devastante incendio.

Nelle prossime ore saranno avviati tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, l'ennesimo incendio che colpisce un'area produttiva della Campania riaccende il dibattito sulla prevenzione, sui controlli e sulla tutela ambientale, temi che tornano prepotentemente al centro delle preoccupazioni dei cittadini.

La priorità resta ora il completamento delle operazioni di spegnimento e la valutazione dell'impatto ambientale provocato dal rogo, affinché sia possibile fornire risposte chiare e tempestive a una comunità che si è nuovamente svegliata sotto una nube di fumo e di incertezza.