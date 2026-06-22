Incendio nella zona industriale di Sarno, Odierna: «Non possiamo continuare a contare i danni. serve una zona industriale più sicura e più vicina al territorio»

«La tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini deve diventare una priorità. La zona industriale di Sarno va rafforzata sul piano della prevenzione e orientata sempre più verso produzioni compatibili con la vocazione manifatturiera e agroalimentare del territorio».

«L'incendio che ha colpito nelle scorse ore uno stabilimento della zona industriale di Sarno rappresenta l'ennesimo segnale che non può essere sottovalutato. Pur nel sollievo per l'assenza di vittime e feriti, resta la preoccupazione per le conseguenze ambientali dell'accaduto e per la densa nube di fumo che per ore ha interessato una vasta area del territorio».

Lo dichiara Sebastiano Odierna, capogruppo consiliare della Lista Cirielli ECR in Regione Campania, commentando il vasto rogo sviluppatosi nell'area industriale di via Ingegno.

«Desidero innanzitutto esprimere un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alle forze dell'ordine, alla Protezione Civile, alla Polizia Municipale e a tutti gli operatori che hanno lavorato per ore per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Attendiamo con fiducia gli esiti delle verifiche tecniche e delle analisi ambientali, ma quanto accaduto impone una riflessione seria sul futuro della nostra zona industriale».

Secondo Odierna, al di là delle cause specifiche che saranno accertate dagli organi competenti, emerge la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e controllo.

«Le aree produttive moderne devono essere dotate di sistemi sempre più avanzati di prevenzione incendi, monitoraggio ambientale e gestione delle emergenze. La sicurezza non può essere considerata un adempimento burocratico, ma deve diventare parte integrante della cultura industriale e della programmazione territoriale».

L'esponente regionale sottolinea inoltre come Sarno abbia oggi l'opportunità di ripensare strategicamente il proprio modello di sviluppo produttivo.

«La nostra città possiede una naturale vocazione manifatturiera e agroalimentare che va sostenuta e valorizzata. Penso alle eccellenze della trasformazione alimentare, della logistica collegata alle produzioni agricole, della meccanica leggera, dell'innovazione applicata alle filiere produttive e a tutte quelle attività capaci di generare occupazione, sviluppo e ricchezza senza determinare impatti ambientali incompatibili con la tutela del territorio e della salute pubblica».

Per Odierna, ambiente e sviluppo non devono essere considerati obiettivi alternativi.

«Le imprese rappresentano una risorsa fondamentale per il territorio, ma proprio per questo devono poter operare in contesti moderni, sicuri e sostenibili. La crescita economica del futuro passa attraverso investimenti, innovazione, sicurezza e qualità ambientale. Sarno non può permettersi di inseguire le emergenze: deve costruire le condizioni per prevenirle».

«L'auspicio – conclude Odierna – è che da questo episodio possa nascere una riflessione condivisa tra istituzioni, imprese e parti sociali per rendere la zona industriale sempre più sicura, più competitiva e più coerente con le vocazioni produttive del territorio. La tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini e del lavoro devono procedere insieme e rappresentare i pilastri dello sviluppo della Sarno dei prossimi anni».