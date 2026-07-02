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Ospedale di Cava de' Tirreni, Casa Riformista al fianco dei cittadini

02 Luglio 2026 Author :  
Ospedale di Cava de' Tirreni, Casa Riformista al fianco dei cittadini

Casa Riformista all’esito delle urne riavvia immediatamente i motori a Cava de' Tirreni. L'obiettivo prioritario è riallacciare rapidamente i rapporti con la popolazione, affrontando da subito le problematiche più urgenti del territorio. In cima all'agenda politica c'è, senza dubbio, la difesa e il rilancio dell'ospedale "Santa Maria dell'Olmo". Casa Riformista ha scelto di farsi partecipe diligente e attiva nella battaglia che i "Comitati uniti per l’ospedale" stanno portando avanti per la tutela del nosocomio metelliano.

Grazie alle segnalazioni precise e circostanziate del commissario cittadino Enrico Bastolla e del direttivo locale, del già consigliere regionale Tommaso Pellegrino e dell’assessore regionale Angelica Saggese si sono fatti carico della questione.

I rappresentanti regionali si sono fatti carico dell'iniziativa con un obiettivo chiaro: rendere centrale, costante e propositivo il confronto con la Giunta Regionale, per dare finalmente un futuro solido e convincente all'ospedale di Cava de' Tirreni. Nell’ottica di un dialogo aperto e costruttivo, sono state già sottoposte all’attenzione del nuovo direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Ruggi”, Nicola Cantone, le principali criticità che colpiscono la struttura, in particolare la carenza di organico e risorse nei reparti di Ortopedia, Radiologia, Oculistica, Pronto soccorso, ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia. Su quest'ultimo punto, si tratta di una ferita aperta che si trascina dal lontano 2016: già allora era stato deliberato un provvedimento in tal senso, rimasto però lettera morta e mai attuato. Oggi, con il nuovo Atto aziendale in via di redazione, l'impegno è quello di ottenere finalmente risposte positive e concrete. Durante gli incontri è stata data voce e dignità alle oltre 21.000 firme raccolte fino ad oggi dai cittadini metelliani. Il nostro unico interesse resta la tutela della salute, la difesa dei diritti dei cittadini e il benessere della città, da perseguire con determinazione attraverso i nostri interlocutori in Regione. Questo è solo l’inizio: non abbasseremo mai la guardia.

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Punto Agro News

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