Scuola a Siano genitori e minoranza bocciano la giunta Marchese

di Carmine Pecoraro

A meno di un anno dalle elezioni comunali, il dibattito politico a Siano entra nel vivo. Dai collaudi delle opere realizzate dopo la frana del 1998 alle criticità del servizio scolastico, passando per il funzionamento della macchina amministrativa e le prospettive per il futuro del paese, il consigliere comunale Roberto Masi traccia un bilancio dell'attività svolta in questi mesi e rilancia le priorità che, a suo avviso, richiedono risposte immediate. In questa intervista affronta i principali temi dell'attualità amministrativa, spiegando le ragioni delle sue iniziative e indicando le battaglie che intende portare avanti nei prossimi mesi.

Consigliere comunale Roberto Masi lei recentemente ha investito del problema dei collaudi post alluvione l'onorevole di Forza Italia Pino Bicchielli. Perché questa decisione?

Il tema del dissesto idrogeologico, per un territorio come quello di Siano, è di fondamentale importanza e ritengo che l'attenzione su questo tema debba essere sempre alta. Mesi fa chiesi una copia di alcuni collaudi di opere post frana del 98 che, a detta dell'ufficio tecnico, non sono presenti negli archivi comunali. Gli stessi sono stati richiesti alla Regione Campania che ha risposto di non averli in quanto già inviati all'ente comune. Spero che l'intervento dell' On. Bicchielli, che ringrazio per l'attenzione e l'impegno, faccia luce su questo indecente scaricabarile tra enti.

Lei recentemente ha anche polemizzato con l'assessore alle politiche sociali Fortura Albano. Come mai?

Se vogliamo dirla tutta nessuna polemica con l'assessore Albano. Ho soltato descritto la verità dei fatti che dicono che l'assessore Albano ha subito una sorta di commissariamento delle sue deleghe e che quanto detto è ben visibile sul sito dell'ente, dove la delega all'associazionismo viene indicata ad altro consigliere. Come è verità l'assenza nella seduta di Giunta Comunale in cui è stato approvato il cartellone delle manifestazioni estive promosso dalle associazioni locali.

Si è appena concluso l'anno scolastico. Molti cittadini hanno espresso delle lamentele in merito al servizio mensa.

Ad ottobre 2025, in una interrogazione consiliare, portai all'attenzione dell'amministrazione comunale le tante criticità rappresentate dai genitori che, in buona parte, sono da imputare ad una non perfetta organizzazione del servizio ed alla scarsa manutenzione degli edifici scolastici. A partire dai locali mensa e del problema legato all'incendio della cucina della struttura di Via Botta e dove ancora non è dato sapere in quale struttura saranno accolti i bambini in vista della chiusura per dei lavori. Alla mancanza di una mensa nella struttura di Via Pulcino dove i bambini sono costretti a mangiare in aula. Altro tasto dolente la chiusura di un piano dell'edificio in Piazza Aldo Moro a seguito del cedimento di una parte del solaio avvenuto due anni fa dovuto alla scarsa manutenzione. A tal proposito sarebbe interessante sapere, da parte dell'assessore al ramo, lo stato di avanzamento del progetto da 4 milioni di euro inserito nel programma regionale Scuola Viva in cantiere.

In molti comuni del salernitano, tra cui Siano, la macchina comunale è inceppata anche per carenza di personale. Come farla ripartire?

Due sono le strade da percorrere a mio avviso. La continua formazione del personale dipendente e un piano assunzionale che tenga conto, per tempo, del personale in uscita. Purtroppo questo a Siano non avviene e si punta solo a favorire qualche amico senza nessuna programmazione. Basti pensare che nel piano assunzionale approvato dalla giunta comunale è stata prevista l'assunzione di 3 ex categorie D, due per progressione interna ed uno da assumere esternamente, portando il numerico totale a 7 dirigenti per 6 aree su un totale di quasi 20 unità, praticamente un dirigente ogni istruttore. Contemporaneamente non è avvenuto un turnover del personale andato in pensione lasciando gli uffici privi di referente. Inoltre il ritardo nell'approvazione del PIAO non permetterà l'assunzione degli agenti della polizia locale nei mesi estivi. Un quadro non certo rassicurante dovuta ad una incapacità amministrativa di programmazione e pianificazione del reale bisogno della macchina comunale.

Fra meno di un anno si svolgeranno le elezioni comunali. Quali battaglie porterà avanti?

Spero vivamente di vedere meno selfie e più progetti veri per far crescere il territorio. Su questo il mio impegno sarà costante.