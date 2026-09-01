Fratelli d’Italia Sarno: confronto proficuo con la Commissione Straordinaria. Sicurezza, ambiente, decoro urbano e giovani al centro dell’incontro

Si è tenuto nella giornata di oggi l’incontro tra la Commissione Straordinaria del Comune di Sarno, le forze politiche e le rappresentanze sindacali della città.

Fratelli d’Italia Sarno ha accolto con piacere l’invito dei Commissari, riconoscendo il valore di un confronto istituzionale aperto e costruttivo in una fase particolarmente delicata per la nostra comunità.

Abbiamo avuto modo di constatare direttamente la competenza, la serietà e l’impegno con cui la Commissione Straordinaria sta affrontando il lavoro quotidiano, con l’obiettivo di riportare progressivamente la macchina amministrativa sui giusti binari e di ristabilire condizioni di piena efficienza, trasparenza e funzionalità dell’ente.

Tra i diversi argomenti affrontati, particolare rilevanza ha assunto il tema della sicurezza, una questione che Fratelli d’Italia ritiene prioritaria per Sarno.

Abbiamo appreso con favore che, nell’agenda della Commissione, è già previsto a breve un confronto con il Prefetto e il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, passaggio che riteniamo fondamentale per affrontare le problematiche della sicurezza attraverso un coordinamento sempre più efficace tra istituzioni e forze dell’ordine.

Nel corso dell’incontro abbiamo sottoposto all’attenzione dei Commissari alcune proposte concrete. Tra queste, la necessità di porre sotto la lente di ingrandimento il decoro urbano, che rappresenta non soltanto una questione estetica, ma anche un elemento direttamente connesso alla sicurezza e alla vivibilità dei quartieri.

Abbiamo inoltre evidenziato le criticità legate alla scarsa illuminazione in alcune zone periferiche e, in alcuni casi, anche in aree centrali della città, chiedendo una verifica complessiva e un intervento laddove necessario.

Sempre nell’ambito delle politiche di sicurezza, abbiamo sottolineato l’esigenza di procedere a un censimento della popolazione, strumento che riteniamo utile per consentire all’amministrazione di disporre di un quadro aggiornato e preciso della realtà demografica e abitativa della città e per programmare in maniera più efficace i servizi.

Particolare attenzione è stata posta anche sul tema della videosorveglianza. Tra gli interventi in programma vi è infatti l’implementazione delle aree videosorvegliate e l’installazione di nuove fototrappole di ultima generazione, strumenti che possono contribuire concretamente alla prevenzione e al contrasto degli illeciti, soprattutto quelli legati all’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Ed è proprio il tema dell’ambiente ad essere stato un altro importante capitolo del confronto.

Fratelli d’Italia ha evidenziato la necessità di garantire una manutenzione costante e programmata delle vasche di accumulo e laminazione, dei canali e dei corsi d’acqua, affinché non si intervenga soltanto in occasione delle emergenze, ma attraverso una vera politica di prevenzione e monitoraggio del territorio.

Abbiamo inoltre riportato all’attenzione della Commissione le criticità che permangono nell’area industriale, chiedendo che siano individuate tutte le iniziative necessarie a garantire un monitoraggio continuo della qualità dell’aria, a tutela della salute e della vivibilità dei cittadini residenti nelle aree interessate.

Un altro tema affrontato è stato quello delle politiche giovanili.

Abbiamo accolto con favore l’idea, condivisa dalla Commissione, di promuovere iniziative ed eventi aperti ai giovani, creando occasioni di confronto e di dialogo capaci di avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni.

Riteniamo che, soprattutto in questo momento, sia importante ridare valore al rapporto tra cittadini e istituzioni, spiegando, ascoltando e costruendo occasioni nelle quali i giovani possano sentirsi parte integrante della comunità e non semplici spettatori.

Fratelli d’Italia Sarno continuerà a svolgere il proprio ruolo con spirito costruttivo, attenzione e responsabilità, senza rinunciare alla propria funzione politica e di proposta.

In questa fase non servono contrapposizioni pregiudiziali, ma idee, presenza e capacità di confronto.

Saremo disponibili a collaborare ogni qualvolta sarà necessario nell’interesse esclusivo della città, mantenendo al tempo stesso alta l’attenzione sulle problematiche che riguardano Sarno e sui bisogni dei suoi cittadini.

L’obiettivo deve essere uno solo: restituire alla nostra comunità una città più sicura, più ordinata, più rispettosa dell’ambiente e capace di tornare a guardare con fiducia al proprio futuro.

Fratelli d’Italia Sarno

Il Presidente - Angelo A. Vitolo

Il Coordinatore - Enrico Sirica