Sarno. Decadenza Canfora, ricorso al Tar Campania di alcuni cittadini sarnesi, Aliberti: "Complimenti ai firmatari per il forte senso di responsabilità"

Decadenza Canfora, sul ricorso al Tar Campania di alcuni cittadini sarnesi per chiedere l’annullamento del decreto con cui il Sindaco Canfora decise di ridistribuire le deleghe della sua Giunta attribuendo la carica di Vice Sindaco ad Eutilia Viscardi. Sulla questione è intervenuta la coordinatrice di Noi Moderati Sarno Maria Rosaria Aliberti.

"Vorrei innanzi tutto fare i miei complimenti ai cittadini firmatari del ricorso per il forte senso di responsabilità civile a dimostrazione che la città di Sarno è stanca del teatrino che l’ex sindaco continua a portare in scena senza alcun rispetto per le istituzioni. La città è stanca di assistere allo sberleffo delle istituzioni! Canfora gioca a fare il sindaco ombra in totale dispregio della legge! E patetiche sono le sue comparsate pubbliche alle processioni o alle inaugurazioni varie. - dichiara Aliberti -

A Noi Moderati al di là dell’esito del ricorso ci preme sottolineare che se uno studio importante ha presentato

ricorso al TAR vuol dire che, a dispetto di ciò che l’amministrazione in carica vuol far credere, un problema di errata applicazione della legge è realisticamente paventabile.

A differenza del vice sindaco in carica Noi Moderati confida nell’intelligenza e nella perspicacia dei cittadini di Sarno, spesso indifferenti e infastiditi dalle beghe elettorali ma pronti ad intervenire sui contenuti, pronti a parlare di cose concrete, progetti, problemi e soluzioni per la vita di tutti i giorni. Non riduciamo un atto di grande coraggio della città al misero tentativo di scivolare nella rissa politica.

Le accuse del vice sindaco le respingiamo al mittente.

Chiedere integrità morale in politica è questione fondamentale. Al politico, è affidato non solo il compito di direzione della cosa pubblica ma anche il compito educativo e di formazione dei cittadini. E con questo ricorso sono i cittadini a richiamarci al rispetto delle

Istituzioni e a comportamenti etici adeguati ed encomiabili".