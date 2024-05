Scafati. Questione ospedale Scarlato, Aliberti convocato dal direttore dell' Asl Salerno

Questione ospedale Scarlato di Scafati, il sindaco Pasquale Aliberti convocato dal direttore dell' Asl Salerno per discutere della situazione dell' ospedale scafatese. A renderlo noto è lo stesso primo cittadino di Scafati de luca non si sottragga al confronto. "Siamo stati convocati alla direzione dell'Asl Sa: andrò con chiunque voglia partecipare. La battaglia per l'ospedale si affronta nelle sedi opportune. - spiega Pasquale Aliberti sindaco di Scafati -

Rispetto alla richiesta che ho inviato l’8 maggio 2024 all’attenzione del Presidente della Regione Campania di un incontro urgente avente in oggetto il futuro del ‘Mauro Scarlato’, è pervenuta questa mattina la risposta del Direttore Sanitario dell’Asl di Salerno che si è reso disponibile ad un incontro da tenersi negli uffici della Direzione Aziendale il giorno lunedì 13 maggio alle ore 9:30.

Il Presidente della Regione, si sottrae all’incontro delegando la Direzione Sanitaria dell’Asl Sa al confronto sul tema ‘Mauro Scarlato’. Lunedì mattina andrò alla Direzione Sanitaria dell’Asl accompagnato dai consiglieri di maggioranza e di opposizione che vorranno partecipare e

da chiunque in qualità di cittadino vorrà essere presente. Fermo restando che il Governatore della Campania, unico responsabile della Sanità nella nostra Regione, non può tirarsi indietro rispetto alla ricerca di un chiarimento di un Sindaco e della sua Città sul tema della salute. Ritengo che altri tipi di battaglie, fuori dalle sedi opportune non portino nessun tipo di risultato".

