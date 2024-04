Gli agenti della Questura di Salerno hanno tratto in arresto nella notte tra venerdì e sabato un cittadino straniero accusato di furto e rapina. I poliziotti della Sezione Volanti hanno appurato che in via Lungomare Trieste l’extracomunitario aveva prima sottratto ad un cittadino il proprio smartphone e poi cercato di rubare un’auto per darsi alla fuga.