Forum dei Giovani Scafati, Carotenuto presenta interrogazione: "Una situazione grave che merita chiarezza"

16 Novembre 2025  
"Una situazione grave che merita chiarezza: ho provveduto a protocollare interrogazione sul Forum dei Giovani di Scafati. - scrive il capogruppo in consiglio comunale di Scafati Arancione Francesco Carotenuto - 

Negli ultimi giorni si è creato un clima preoccupante attorno al Forum dei Giovani di Scafati, un organismo che dovrebbe essere uno spazio libero, neutrale e sereno di partecipazione. Invece, stiamo assistendo a episodi che rischiano di minarne la credibilità e la funzione stessa.

Tutto nasce da una segnalazione formale presentata da un membro del Forum, che ha portato alla luce comportamenti del Coordinatore non compatibili con il ruolo istituzionale ricoperto.
Parliamo di partecipazioni a eventi politico-elettorali in veste istituzionale, utilizzo del titolo di Coordinatore in materiali di propaganda, e perfino di ruoli politici già ricoperti prima della candidatura al Forum.

Ma l’elemento più grave è il clima che questa situazione ha generato:
Pressioni, tensioni interne, un clima di forte divisione, e addirittura – fatto senza precedenti – la revoca dall’area di lavoro di un giovane che aveva semplicemente espresso la propria posizione critica all’interno del Forum.

Un episodio che non può essere ignorato e che solleva interrogativi sulla tutela della libertà di opinione e sulla gestione complessiva di un organismo che dovrebbe rappresentare tutti i giovani, non una parte.

Per questo ho presentato un’interrogazione ufficiale all’Amministrazione per chiedere:

Se fossero già informati dei fatti segnalati;
Se siano state avviate verifiche, anche interne;
Se la partecipazione politica del Coordinatore costituisca una violazione della neutralità istituzionale prevista dalle norme;
Se intendano aprire un procedimento formale per accertare incompatibilità o irregolarità nell’elezione;
Se ritengano necessarie misure cautelari nelle more delle verifiche;
Come intendano tutelare i giovani coinvolti e ripristinare un clima sereno;
Entro quanto tempo forniranno una risposta ufficiale alla segnalazione.

Il Forum dei Giovani deve tornare a essere un luogo libero, trasparente e rispettoso, non un terreno di tensioni o condizionamenti o ricatti da campagna elettorale.
È un dovere tutelare chi partecipa con spirito civico e garantire che nessun giovane venga penalizzato per aver espresso un’opinione.

La città merita chiarezza. I giovani meritano tutela".

