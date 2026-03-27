A Pagani la presentazione del volume “Centri per le famiglie in Campania” di Gerardo Cardillo

PAGANI – Sarà presentato lunedì 30 marzo 2026, alle ore 9:30, presso l’Auditorium “S. Alfonso Maria de’ Liguori” di Pagani, il volume “Centri per le famiglie in Campania”, curato da Gerardo Cardillo, con Arianna Vastola, Arturo Lombardo, Carmen Caliendo, Gabriella Ferraioli. Un lavoro che accende i riflettori su uno dei pilastri del sistema di welfare territoriale.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione delle politiche sociali regionali e punta a promuovere un confronto concreto tra istituzioni, operatori del settore e mondo accademico.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali, seguiti dagli interventi dei sindaci dei Comuni dell'Ambito S01_3, tra cui Pagani con il sindaco Raffaele Maria De Prisco, Sarno con ilsindacoFrancesco Squillante, San Valentino Torio con il sindaco Michele Strianese e San Marzano sul Sarno con il sindaco Andrea Annunziata. Una presenza significativa che testimonia l’impegno condiviso degli enti locali nella costruzione di una rete efficace a sostegno delle famiglie.

Ampio spazio sarà dedicato al dibattito, con contributi di esperti e protagonisti del settore. Tra questi, lo stesso Gerardo Cardillo, autore del volume e direttore dell'azienda consortile Agro Solidale, affiancato da accademici e professionisti impegnati nello studio e nell’applicazione delle politiche sociali: Salvatore Gargiulo - Docente “Organizzazione servizio sociale” UNISOB; Isaia Sales - Autore libro “Teneri assassini; Antonella Troisi - Giudice Tribunale Minorenni di Salerno.

Un momento di confronto che si preannuncia ricco di spunti, tra analisi delle buone pratiche già attive e riflessioni sulle criticità ancora da affrontare.

Il volume offre infatti una lettura approfondita del ruolo dei centri per le famiglie in Campania, evidenziandone la funzione strategica nel supporto alla genitorialità, nella prevenzione del disagio sociale e nella promozione del benessere delle comunità.

A concludere i lavori sarà l’intervento dell’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania, Andrea Morniroli a sottolineare l’attenzione delle istituzioni regionali verso un settore sempre più centrale nelle dinamiche sociali contemporanee. A moderare l'incontro il direttore di Telenuova Aurora Torre.

L’appuntamento rappresenta un’occasione importante non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per tutti i cittadini interessati a comprendere da vicino strumenti e prospettive delle politiche familiari sul territorio campano.