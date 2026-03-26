Masterplan Agro Nocerino Sarnese, confronto tra sindaci e Regione: avanti sulla programmazione

Prosegue il percorso istituzionale per la definizione del Masterplan dell’Agro Nocerino Sarnese. Nella mattinata di oggi, 26 marzo 2026, i sindaci dei 13 comuni del comprensorio si sono riuniti presso l’aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore insieme alla struttura tecnica della Regione Campania.

L’incontro ha rappresentato un momento operativo importante per fare il punto sul lavoro fin qui svolto e per proseguire il confronto sulle linee strategiche da adottare. Al centro della discussione, le proposte di intervento da inserire nella programmazione, con l’obiettivo di definire in maniera chiara e condivisa le azioni necessarie per accedere ai finanziamenti previsti dalla misura dedicata al Masterplan.

I sindaci hanno approfondito le priorità del territorio, confrontandosi sulle progettualità ritenute più urgenti e strategiche, in un’ottica di sviluppo integrato e sostenibile. L’obiettivo è costruire un piano capace di rispondere in modo concreto alle esigenze delle comunità locali, valorizzando le risorse dell’Agro e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

La riunione conferma la volontà delle amministrazioni locali di procedere in maniera coordinata, rafforzando il dialogo con la Regione Campania e puntando su una visione condivisa del futuro del territorio.

Il percorso del Masterplan entra dunque in una fase sempre più operativa, con l’impegno congiunto delle istituzioni nel trasformare le proposte in interventi concreti e finanziabili. Un passaggio ritenuto fondamentale per dare slancio allo sviluppo dell’Agro Nocerino Sarnese e affrontare in modo strutturato le criticità del territorio.